استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم.. الأسماك تسجل 35 جنيها لكيلو البلطي.. والدواجن تبدأ من 29 جنيها للكيلو

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 12 مارس 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3.50 و13 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من جنيهين إلى 4.50 جنيه للكيلو، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 8 جنيهات، والكوسة من 2 إلى 4.50 جنيه.





كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4.50 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 11 جنيها، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات، والفلفل حامي البلدي من 9 إلى 11 جنيها.





فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 3 لـ6 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.





وتراوح سعر البسلة من 4.50 إلى 7.50 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4.50 إلى 8 جنيهات، وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات.





وكذا تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 4 إلى 6 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 8.50 جنيه، واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات.





وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها، والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.





على جانب آخر، استقرت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى مستهل تعاملات اليوم 12 أبريل 2020 بسوق العبور.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 و30 جنيهًا للكيلو، وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 35 جنيهًا.





فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 45 جنيهًا، والمكرونة السويسي ما بين 50 و70 جنيهًا، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 بين 55 و65 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 ما بين 40 و50 جنيهًا.





كما سجل المرجان نحو 35 جنيهًا، والمرجان المجمد 25 جنيهًا، والبربون نحو 60 جنيهًا، والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر السردين المجمد نحو 25 جنيهًا، وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا، والوقار 80 جنيهًا.





كما استقرت أسعار الدواجن فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 12 أبريل 2020.





وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح بين 21 و22 جنيها للكيلو.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 12 جنيها إلى 15.9 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6.50 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 1.75 جنيه.





فيما سجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 28.5 و32.50 جنيه، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 35 لـ 38 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 7.5 و8 جنيهات.





يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة فى مصر يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 97%.