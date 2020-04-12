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رياضة

نجم برشلونة السابق يحصل على جائزة أفضل لاعب بطريقة غريبة في روسيا

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كرم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي لاعبه البرازيلي مالكوم، بفكرة جديدة عندما بعث جائزة أفضل لاعب في الشهر عن طريق طائرة صغيرة وصلت عند منزله، ليصبح أول لاعب يحصل على جائزة بهذه الطريقة المبتكرة.

وحصد البرازيلي مالكوم الجائزة بعد أن نال 30 بالمئة من أصوات المشجعين ليحصد الجائزة في شهر مارس.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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