المعهد القومي للإدارة يطلق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير القيادات الحكومية خلال أيام

يبدأ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أيام تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث سيتم إطلاق البرنامج عبر المنصة التعليمية "أون لاين".





وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.





وأضافت شريفة شريف أن البرنامج ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية.





وأشارت إلى مبادرة المعهد بإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام نظام التعليم عن بعد، وذلك في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس، لافتة إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن المعهد سيطلق البرنامج التدريبي باستخدام تقنية التدريب عن بعد، عن طريق المنصة التعليمية، كما سيتم نشر فيديوهات تعليمية تتضمن محتوى المادة التدريبية للبرنامج عبر قناة "يوتيوب" التي ستخصص لذلك.





وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يتضمن دراسة موضوعات عن الحكومة المصرية، السياسات العامة، القيادة الإستراتيجية، الابتكار الحكومي، المؤشرات الدولية والإقليمية، إلى جانب كيفية تحديد الأهداف وصناعة الاستراتيجيات الحكومية، اغتنام الفرص وخلقها والتعرف على الأحداث والمواقف وتشكيلها لبناء القدرات التشغيلية، فضلًا عن استخدام أهداف أداء محددة وقياس النتائج، وتحفيز الأفراد وفرق العمل والتكيف مع التغيير، وكيفية إلهام الموظفين والمتعاونين لمتابعة الأعمال العامة بتفان وإبداع، علاوة على تقييم موارد الوزارة وقدراتها التنافسية، والاستراتيجيات التنافسية الخمس للحكومة، وتعزيز المركز التنافسي للوزارة، وإدارة الأنشطة والمرونة للمشاريع، والحوكمة المتقدمة والمخاطر والامتثال، بالإضافة إلى التعامل مع البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة النزاعات والوساطة، والذكاء العاطفي.



