AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المعهد القومي للإدارة يطلق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير القيادات الحكومية خلال أيام

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:54 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحى
يبدأ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال أيام تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث سيتم إطلاق البرنامج عبر المنصة التعليمية "أون لاين".

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري.

وأضافت شريفة شريف أن البرنامج ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية.

وأشارت إلى مبادرة المعهد بإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام نظام التعليم عن بعد، وذلك في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس، لافتة إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن المعهد  سيطلق البرنامج التدريبي باستخدام تقنية التدريب عن بعد، عن طريق المنصة التعليمية، كما سيتم نشر فيديوهات تعليمية تتضمن محتوى المادة التدريبية للبرنامج عبر قناة "يوتيوب" التي ستخصص لذلك. 

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يتضمن دراسة موضوعات عن الحكومة المصرية، السياسات العامة، القيادة الإستراتيجية، الابتكار الحكومي، المؤشرات الدولية والإقليمية، إلى جانب كيفية تحديد الأهداف وصناعة الاستراتيجيات الحكومية، اغتنام الفرص وخلقها والتعرف على الأحداث والمواقف وتشكيلها لبناء القدرات التشغيلية، فضلًا عن استخدام أهداف أداء محددة وقياس النتائج، وتحفيز الأفراد وفرق العمل والتكيف مع التغيير، وكيفية إلهام الموظفين والمتعاونين لمتابعة الأعمال العامة بتفان وإبداع، علاوة على تقييم موارد الوزارة وقدراتها التنافسية، والاستراتيجيات التنافسية الخمس للحكومة، وتعزيز المركز التنافسي للوزارة، وإدارة الأنشطة والمرونة للمشاريع، والحوكمة المتقدمة والمخاطر والامتثال، بالإضافة إلى التعامل مع البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة النزاعات والوساطة، والذكاء العاطفي.

ونوهت إلى أن المشاركين سيحصلون بنهاية البرنامج على شهادة دولية من جامعة ولاية ميزوري وشهادة معتمدة من جامعة القاهرة والمعهد القومى للإدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تعلن موقف مشروعات الإصلاح الإدارى.. تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات وإطلاق قاعدة بيانات الموظفين.. ووحدة الموارد تؤهل 1300

وزيرة التخطيط تعلن الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى.. تفاصيل

القومى للإدارة يطلق مبادرة التعلم عن بعد لتقديم برامجه التدريبية عن طريق الإنترنت

ترشيحاتنا

فائدة غير متوقعة لوضع العطر فى الثلاجة.. فما هي؟

تحرك برلمانى بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المصابة بـ كورونا.. تفاصيل

علماء بريطانيون يطورون جهاز استخدم لعلاج شلل الأطفال للخلاص من كورونا

بمقطع فيديو.. ماجد المصري يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق