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أخبار العالم

ارتفاع قتلى كورونا في إسرائيل لـ 103 والإصابات تسجل 10878

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:38 ص
كورونا في اسرائيل
كورونا في اسرائيل
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على صالح
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد أنه تم الإبلاغ عن 10878 حالة إصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 في إسرائيل منذ بدء تفشي المرض، بالاضافة إلى وفاة نحو 103 أشخاص.

وبحسب الوزارة، فإن 174 شخصا أصيبوا بالمرض القاتل هم حاليا في حالة حرجة في المستشفى، ويعالج حاليًا ما مجموعة 123 شخصًا باستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه حتى صباح اليوم الأحد، تعافى 1388 شخصا بعد إصابتهم بالمرض.

وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى تتمكن الحكومة من ضمان إمكانية وصول الوافدين الدوليين إلى فنادق الحجر الصحي التي تديرها الحكومة الإسرئيلية.
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