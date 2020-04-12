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سيارات

بسبب كورونا.. تأجيل طرح كيا سيراتو ليفت 2021

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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أماني نوار

التقط أحد المصورين صورا لكيا سيراتو 2021 أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، وكانت الشركة قد أعلنت أن هذا الموديل سيحصل على تحديث في التصميم الخارجي.


وبسسب سوء ضعف الصورة لم يتمكن الخبراء من تحديد ملامح تغيير السيارة، والتي أطلق عليها سيراتو ليفت 2021 الجديد.


وتوقع الكثير من الخبراء أن تكون هذه السيارة مستوحاه من سيراتو 5 والتي تشبه  سيراتو النترا، ومن المنتظر أن تحصل تلك السيارة على الكثير ممن التحديثات على الجانبين الخارجي، والداخلي.


وأكدت الشركة أن كيا فيس ليفت سيتم طرحها في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة والتأخير بسبب فيروس كورونا.


ومن المنتظر أن تصل إلى الدول العربية بعد أشهر من طرحها في كوريا الأمر الذي قد يتوقف على قدرة الشركة، وتسويقها للسيارة.

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