مذيعة صباح البلد: يجب رفع الروح المعنوية والتحلي بالصبر في أزمة كورونا

قالت المذيعة داليا أيمن، إنه في تلك الفترة وفي ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا، يجب أن نرفع من معنوياتنا ونتحلى بالصبر.





وأضافت المذيعة داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى، أنه من الضروري تقديم كل الاحترام التقدير لكل العاملين في ظل تلك الظروف الصعبة وأن نقدر دور كل منا، لأن كلا منا يخوض حربا مختلفة عن الآخرين لمكافحة هذا الفيروس.





وأكدت أن الدولة في ظل تلك الظروف وأزمة تفشي فيروس كورونا في العالم كله، إلا أن هذا لم يعطل سير عملية البناء لمستقبل مصر ولم يؤثر في عمليات تشييد وبناء الكثير من المشروعات القومية.





وأوضحت داليا أيمن، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي قام أمس، السبت، بعمل جولة في المنطقة الاستثمارية "بيراميدز"، لتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، واجتمع ببعض العاملين لشرح تلك الفترة التي نمر بها.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استكمال المسارين بنفس القوة وهما الإنتاج والعمل، مع اتباع إجراءات الوقاية والحماية.