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العربية للتصنيع: ننتج كميات كبيرة من أسرة العناية المركزة والمستلزمات الطبية.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجيهات رئاسية من قبل أزمة كورونا بتعميق الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الهدف هو زيادة المنتج المحلى لتعويض المنتج الأجنبى والاستعاضة عنه.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن زيارة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة للهيئة كانت زيارة هامة، ومن أهم ما تناولته هذه الزيارة ضرورة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمال، والأمر الثانى استمرار عجلة الإنتاج، والأمر الثالث هو تعميق الصناعات المحلية، وجرى استعراض عدد من الصناعات التى تقوم بها الهيئة للسوق المصرى.

وتابع أن الهيئة العربية للتصنيع تنتج الأسرة التى تتواجد فى عدد كبير من المستشفيات، مؤكدا أن هناك تنسيقا مباشرا مع هيئة الدواء ووزارة الصحة بشأن إنتاج أى مواد طبية تساعد فى علاج مرضى كورونا.

وأوضح أن الهيئة تنتج الأسرة الطبية لغرف العناية المركزة والغرف العادية، بالإضافة إلى إنتاجها بعض المستلزمات الطبية الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لنقل التكنولوجيا وتوطينها وتعظيم الصناعة المحلية فى مصر.
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