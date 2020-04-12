نائب يطالب بإحالة تابعى «الإرهابية» من مستغلي فيروس كورونا للمحاكمات العسكرية العاجلة





وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة التحية الى وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعد نجاحها فى مواجهة بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.





وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم ان الاجهزة الأمنية تستحق كل التقدير والاحترام لإجهاضها لمحاولات الكتائب الالكترونية لجماعة الاخوان الارهابية فى استغلال أحداث فيروس كورونا لإحداث الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار.





مطالبا من جميع أجهزة الدولة تطبيق قانون الطوارئ وإحالة جميع المخالفين من الذين يتعاطفون مع جماعة الاخوان الارهابية ويستجيبون لدعواتهم الارهابية والشيطانية الى المحاكمات العسكرية العاجلة.





ووجه النائب امين مسعود التحية لجميع اجهزة الدولة ومؤسساتها التى انتصرت للشهيدة الدكتورة سونيا عبد العظيم وأحالت المخالفين الى المحاكمة وكرمت الشهيدة باطلاق اسمها على احدى مدارس الدقهلية.





مشيدا بتأكيد وزارة الداخلية بانها تتصدى بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.