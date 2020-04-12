أخبار السعودية.. الملك سلمان يمد حظر التجول ووفاة مصري بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.













أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، أنه سيتم إعفاء فئات معينة من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الإجتماعي، من سداد القروض.





وأعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن.













أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، عن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مدد حظر التجول في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كوونا المستجد، بعد أن أبلغت المملكة عن أكثر من 300 إصابة جديدة في كل من الأيام الأربعة الماضية.





وفي الأسبوع الماضي، فرضت المملكة العربية السعودية على عاصمتها الرياض والمدن الكبرى الأخرى حظر التجول لمدة 24 ساعة، ما أدى إلى إغلاق الكثير من السكان لوقف انتشار الفيروس.













ستعد المملكة العربية السعودية لإجلاء مواطنيها من مملكة البحرين، حيث قامت بنقل العشرات قبل أيام.





وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطنا.













خفضت السعودية أسعار البنزين بنوعيه وفقا لما أعلنته شركة أرامكو الموكلة بتحديد أثمان الوقود شهريا.

وبحسب الأسعار التي أعلنتها شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني، جرى تخفيض سعر البنزين 95 بأكثر من نصف ريال، بينما تم تخفيض البنزين 92 بنحو ربع ريال.













قال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودية إن صلاة الجنائز الفترة الحالية تكون على المتوفى في المقبرة وينبغي أن الا يكون هناك أعداد كبيرة والبقيه يصلون في بيوتهم فإذا أراد الإنسان أن يصلي على متوفى يصلي عليه في بيته .













واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، تقديم خدماتها لقاطني المخيم. وراجع العيادات يوم، الجمعة، 204 مرضى.













أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، السيد جعفر محمد الحسيني، فضلا عن إجراءات الدفن، مقدما التعازي باسمه لأسرة المتوفي.













ألقت الشرطة السعودية في حائل القبض على شاب من أبناء المنطقة بتهمة التجاوز على قبائل ومناطق في البلاد سجلت إصابات بين أفرادها بفيروس كورونا.













حسمت المملكة العربية السعودية الجدل حول تعليق صلاة التراويح فى الجدل بعد توقعات كثيرة حول تعليق أو استمراريتها على خلفية مستجدات فيروس كورونا.





أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في لقاء تلفزيوني عبر الـ mbc ، أن قرار تعليق الصلاة في المساجد سيستمر ما لم ترتفع الغمة وتزول عن الجميع.













قال مصدران من مجموعة أوبك+ يوم الجمعة إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في مجموعة أوبك+ رفضوا خطة مكسيكية لإجراء تخفيضات أقل من المستهدف بموجب خطط لخفض المعروض العالمي من النفط.













قال مصدر لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية ستعلن أسعار بيع خام مايو غدا "الأحد" بعد أن أجلت النشر الرسمي لتلك الأسعار لحين التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض إنتاج النفط.













قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي اليوم الأحد إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.













قالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين راجعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.











