برلماني: قناع مواجهة كورونا إنجاز يحسب لـ رجال الأوقاف

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نجاح وزارة الأوقاف من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه كمساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بأنه إنجاز يُحسب لرجال الأوقاف، ويضاف لسجل إنجازات وزارة الأوقاف بقيادة العالم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.









ووجه "أباظة" فى بيان أصدره اليوم، الأحد، تحية قلبية لوزارة الأوقاف على النجاحات الكبيرة والمتعددة التى تحققها، وتواجدها المستمر والدائم فى قلب الأحداث التى تهم مصر وشعبها، مؤكدا أن إنتاج وصناعة وزارة الأوقاف لهذا القناع له دلالة كبيرة تؤكد حرص المصريين جميعا على مواجهة أى تحديات أو مخاطر داخلية أو خارجية تواجه مصر، بما فيها فيروس كورونا.









وأشاد بالمهنية والاحترافية لصناع الأوقاف فى صناعة هذا القناع الواقي لأنه يعمل على حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين، إضافة إلى أن هذا القناع بإمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي، إضافة إلى أن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، إضافة إلى أن سعره يصل إلى 50 جنيها فقط للقناع الواحد.







