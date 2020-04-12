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اقتصاد

لتخفيف التكاليف عن الشركات .. الإمارات تخفض رسوم 94 خدمة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:01 ص
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
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أحمد علام
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد أنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.

ويشمل القرار رسوما تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.

وقالت الوزارة في بيان إن الأثر المالي للقرار يقدر بنحو 113 مليون درهم.

وكان قد أعلن  محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي فى وقت سابق   ان الدائر سوف تصدررخصة الأعمال الحرة للمواطنين دون اشتراط موقع وتخصص لها 52 نشاطا اقتصاديا.

وأضاف  أن هذا النوع من الترخيص يسهم في تفعيل دور المواطنين وتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص حكومة إمارة ابوظبي على تطوير المبادرات التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي وخلق فرص عمل لمواطني الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية.
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