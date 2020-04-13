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برلمان

إسكان البرلمان تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة العمل فى المشروعات القومية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:01 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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معتز الخصوصى
أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنظيم اللجنة لزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة غدا الثلاثاء ، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للعاملين بهذه المشروعات والتزامهم بالتعليمات الوقائية والاحترازية التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.
 
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الإجراءات الوقائية فرض عين على كل مواطن فى المرحلة الحالية لمنع تفشى فيروس كورونا، ولابد من الالتزام بهذه الإجراءات كاملة دون التهاون بها، سواء الكمامة او الجوانتيات أو المواد المطهرة، ومراعاة التباعد وعدم التكدس أثناء العمل أو أثناء أوقات الراحة وعلى وجه التحديد أثناء تناول الوجبات، بالإضافة للحرص على أن يكون لكل عامل أدوات شخصية خاصة به.
 
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من الأخبار الكاذبة والشائعات التى خرجت بالتزامن مع الأزمة تهدف لتشويه صورة بعض المؤسسات وتشيع كذبا بتوقف العمل فى المشروعات القومية، ولكن فى حقيقة الأمر الأعمال تسير وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات منظمة وزارة الصحة، وأن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، والهدف منها تشويه الصورة فقط.
 
وناشد رئيس لجنة الإسكان، جميع العاملين والمواطنين بشكل عام بالحرص على الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن كل الجهود القوية التى تبذلها الدولة لابد أن تُقابل لوعى من المواطنين، وحرص على انتهاء هذه الأزمة سريعا من خلال تنفيذ التعليمات على قدر الإمكان والقضاء على بعض الممارسات التى من شأنها أن تتسبب فى سيناريو غير مقبول.
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