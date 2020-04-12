برلمانية تطالب وزيرة الصحة بسرعة تسليم مبنى مركز الكبد بحميات إمبابة وتحويله لمركز للأمراض المتواطنة

طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بتعجيل من الانتهاء من استلام المبنى المزمع عمله مركز كبد بحميات إمبابة.





وأوضحت النائبة في بيان لها، أن هذا المبنى على مساحة ألفين متر وتسع طوابق والأجدر فى الوقت الحالى، أن يصبح مركز لأمراض المتوطنة والأمراض المعدية (cdc) كما فى أمريكا والصين ويتم استغلاله كمكان للعزل تحسبا لزيادة الحالات.





وأشارت إلى أنه يأتي خاصة مع الانتهاء من علاج فيروس c وبالتالى سوف تقل حالات الإصابة بالكبد والاحتياج الأهم فى الظروف الحالية لمثل هذا المركز، هو تحويله كمركز للأمراض المتوطنة والأمراض المعدية، وخاصة أنه جاهز لذلك.