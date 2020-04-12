تضحي بشعبها من أجل إسرائيل.. تركيا تعلن مساعدتها لـ تل أبيب في مواجهة فيروس كورونا

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتلبية طلب إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام.





وأوضحت الرئاسة التركية أنها سترسل أيضا شحنة طبية للفلسطينيين تزامنًا مع تلبية طلب إسرائيل"، بحسب "العربية".





ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.





فقد أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس السبت، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1,101 حالة.





كما أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 4747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى وصل إجمالي عدد الإصابات 52,167 إصابة، وذلك بالرغم من ظهور الفيروس مؤخرا في تركيا مقارنة بغيرها من الدول.