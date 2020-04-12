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محافظات

برلماني عن القبض على المخالفين بالسويس: نطالب بتكثيف الحملات

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

أصدر عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيانًا يثمن حملات القبض على المخالفين والفاسدين من التجار المخالفين بالسويس.

 

وأضاف النائب: تلقينا فى السويس بتقدير كبير اخبار القبض على بعض المتاجرين بالمطهرات الصحية بالغش التجاري والمغالاة فى الاسعار مستغلين المواطنين وحاجتهم للشراء لمواجهة مخاطر فيروس كورونا وقد باشر المحامي العام لنيابات السويس المستشار محمد حسن التحقيقات واصدر قراره بحبس المخالفين ومصادرة المواد المضبوطة لصالح الطب الوقائي من كميات كحول تصل الى 700 لتر كحولي بتركيز 70 % وعدد كبير من الجراكن والعبوات الزجاجية .

 

وتابع: "حيي جهود كل من مباحث التموين والمباحث الجنائية بمديرية امن السويس فاننا نأمل ان تشهد السويس حملات تنسيقية مكبرة لضبط الاسواق والمحلات التجارية والصيدليات ومنافذ البيع وذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة "الرقابة الإدارية – حماية المستهلك – التموين – شرطة المرافق – الطب البيطري – التفتيش الصحي " وذلك بالتعاون المستمر لحماية المواطنين ضد جشع بعض التجار والفاسدين واللصوص خصوصا ونحن فى مواجهة فيروس كورنا ".

 

واختتم النائب "ومن هنا يمتد تقديرنا لكافة الجهود المبذولة بالمحافظات ونحن على ثقة ان الرقابة المستمرة للاسواق والمحلات التجارية واماكن بيع المطهرات وغيرها سوف تردع كل المخالفين واثقين فى وعي شعب السويس والمواطنين المصريين".

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