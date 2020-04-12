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مرأة

استشاري علاقات أسرية: كورونا أعاد الترابط الأسري

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:11 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين

رفم مساوئ فيروس كورونا إلى أنه أعاد الترابط الأسري مرة أخرى بعد أن تسببت  مشاغل الحياة فى فقدان ذلك ليصبح الخيار الوحيد للأفراد هو الجلوس مع العائلة فقط.


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ويقول محمد رجب إستشارى العلاقات الأسرية، إن الإجراءات الحكومية الاحترازية فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد من أهم القرارات التي اتخذتها  الحكومة  لعدم انتشار فيروس كورونا كذلك تعطيل الدراسة وجلوس المرأة العاملة التى تعول أطفال أقل من١٢سنة بالمنزل.


أكد أن الحجر المنزلى جعل أفراد الأسرة متواجدين فى وقت واحد فى المنزل وأصبحوا يجلسون لساعات طويلة سويا وأصبح الخيار الوحيد للأفراد هو الجلوس مع العائلة فقط وقضاء الأم وقت أطول مع أولادها ما ساهم في توطيد العلاقات الأسرية بينهم وتبادل الاحاديث بينهم.

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