على طريقة البلاي ستيشن.. تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك الافتراضية لمحاربة كورونا

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه جار التنسيق مع اتحاد الكرة لدراسة إقامة مباراة "افتراضية" أون لاين وتخصيص عائدها المالى لصالح ضحايا كورونا.

وقال وزير الرياضة، فى تصريحات إذاعية لبرنامج أحمد شوبير، إنه تتم دراسة إقامة مباراة افتراضية "أون لاين" بين الأهلى والزمالك وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لأنه المنوط عن مثل هذه الأمور للوصول لأفضل الحلول، خاصة أن هذا جزء أصيل من دور الرياضة.

وعلم " صدى البلد " أن المباراة الافتراضية تأتي على طريقة "البلاي ستيشن" ، يمثل الأهلي فيها أحد لاعبيه أو معجبينه وهكذا فى الزمالك.



وسيتمكن المشجعون من مشاهدة المباراة في لعبة فيديو كرة القدم الشهيرة Pro Evolution Soccer 2020 الصادر عن شركة "كونامي" اليابانية ، وسيتم بثها أيضا عبر التطبيق الرسمي لموقع وزارة الشباب والرياضية بجانب موقع ناديي الأهلى والزمالك عبر السوشيال ميديا ويوتيوب" .