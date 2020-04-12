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اقتصاد

لمواجهة كورونا.. وزير الإسكان: تجهيز مركز طبي ميداني لتوفير الرعاية الطبية بمواقع العمل بـ العبور الجديدة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:15 م
وزير الاسكان فى مدينة
وزير الاسكان فى مدينة العبور الجديدة
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استغلال أحد المراكز الطبية التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغليها والتي تتوسط مواقع العمل بعدد من المشروعات بمدينة العبور الجديدة، لتجهيز مركز طبي ميداني لتوفير الرعاية الطبية للعاملين بمواقع العمل المختلفة بالمدينة، وذلك ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.


وشدد وزير الإسكان على ضرورة توافر إجراءات الحماية والوقاية للعاملين بالمشروعات المختلفة، وكذا دفع العمل بكل المواقع.


وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن المركز مزود بمقياس حرارة وأجهزة قياس ضغط وسكر وجهاز تنفس صناعي، وجارٍ توفير طبيب مقيم، مشيرا إلى أنه تم المرور على جميع مواقع العمل بالمشروعات وتوزيع كمامات للعاملين، وتم التنبيه المشدد بضرورة ارتداء الكمامات للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
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