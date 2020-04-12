إزالة تعديات مكثفة على الأراضي الزراعية خلال حملات بمراكز الفيوم

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن جهاز حماية الأراضي برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية يكثف الحملات المرورية لرصد جميع حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بنجوع وقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وكجميع الجهات المعنية مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون التعدي على الأراضي الزاعية استغلالا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.





ووجه وكيل الوزارة بالتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية والتعامل دون تهاون أو تقصير.





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وأوضح أنه تم شن حملات لإزالة حالات التعدي على أراضي زراعية بقرى مراكز الفيوم وابشواي وطامية وسنورس، كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتعاون مع الوحدة المحلية والشرطة بإزالة ٤ قطع بناحية سيلا كل قطعة واحد قيراط على مساحة ٤ قراريط فى وجود المهندس الحسين محمد حماية الأراضي بالمديرية وعزت رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسى والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الأراضي ووكيل حماية الأراضى مهندس جمال عبد الحليم ومهندس ناصر ميلاد رئيس المكافحة ومدير جمعية سيلا مهندس أحمد سعد والمهندس سيد أحمد حماية.





قد تم تنفيذ ٨ حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحه ٦ قراريط عبارة عن ٣ سيلا مساحة ٣ قراريط الحادقة ٢ مساحة واحد قيراط و١٢ سهما المندرة حالة مساحة ١٢ سهما العزب حالة مساحة ١٢ سهما بشير حالة ١٢سهما.





وقامت أيضا الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس عبدالتواب بإزالة حالتين فى نقاليفة بمساحة قيراط و٢٠ سهما وأيضا تم إزاله ٤ قراريط تم بناؤها ووضع فيها حيوانات كأنها قارة قديمة.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بتنفيذ ٨ حالات هم: ٦حالات إزالة فورية بمساحة ٥ قراريط و٢ سهم وحالتين اعتراض بمساحة واحد قيراط و٦ أسهم حالات مبانى إزالة فورية وتعذر حالة منهم بكفر محفوظ الحالات 3 حالات بالمقاتلة ناصر و2 حالة منشية الجمال و1 حالة دار السلام و1 حالة كفر محفوظ، بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم الحماية بالتنسيق مع مجلس المدينة ورجب محمد سكرتير المجلس ورؤساء الوحدات المحلية.





كما قامت أيضا الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بإشراف المهندس علي المهدي مدير الإدارة بتنفيذ إزالة فورية بناحية سنرو القبلية بأبشواي في حضورالوحدة المحلية والجمعية الزراعية ورئيس قسم الحماية على مساحة ٦ أسهم مقابرعدد ٣ مقابر حوض داير الناحية.