مجلس النواب يدعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.. وعبد العال: توفير الدعم للعاملين المؤقتين أولوية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أشهر أمر غير مستغرب على نواب الشعب، ووجه لهم التحية والتقدير للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين أبناء دوائرهم، مشيرا إلى أن النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاواهم ويتحملون الكثير من الأعباء.





وأكد الدكتور علي عبد العال، فى بيان صحفى له، أن التبرعات من مجلس النواب التي بلغت قيمتها ٢٠ مليون جنيه تعد مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة جميع قوى المجتمع المدنى فى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.





وأضاف أن الرئيس السيسى يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الأجهزة والمؤسسات والأعمال.





وأشاد علي عبد العال بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداءً جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.





وقدم التحية للقوات المسلحة المصرية على استعدادتها لمواجهة جميع الأزمات المجتمعية، قائلا: "إن ما رأيته بعيني من تجهيزات متقدمة للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث وإقامة المستشفيات الميدانية وتجهيزها بسرعة، يبعث على الثقة والطمأنينة وهو ما يؤدي إلى حالة من الاطمئنان فى نفوس أبناء الشعب".





كما وجه الشكر إلى الشرطة المدنية ودورها فى تنظيم الحظر وحماية الأمن والاستقرار ومنع الجرائم داخل البلاد والقبض على مرتكبيها.





وأشاد الدكتور علي عبد العال بمنظومة التموين وتوفير السلع الإستراتيجية، مؤكدا أنها تعمل على أعلى مستوى بفضل الخطط المسبقة والمتابعة المستمرة، ولا خوف على مصر من أي نقص للسلع.





وذكر أنه لا يفوته شكر الأطباء وجميع عناصر القطاع الطبي على جهودهم وتقدمهم الصفوف لمحاربة هذا المرض وأن المجلس يقدر تماما تضحياتهم في هذا الظرف الدقيق.





وأكد الدكتور على عبد العال أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجارى، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه، وقال: "جلسة المجلس ستكون دسمة وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات، حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، كما ينتظر المجلس أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية".





وأضاف أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب.





وأوضح أن المجتمع المصري له خصائص ومزايا يتميز بها، منها التواد والتراحم والترابط والشهامة والمسارعة إلى مساعدة الآخرين، وأنه لا يجب أن ندع القلق أو الفهم الخاطئ لبعض المواقف يؤثر على شخصيتنا وخصائصنا ويظهر ما ليس فينا.