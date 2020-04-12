بودرة خام.. تفاصيل ضبط مستودع لبيع أطنان من الأدوية المغشوشة.. فيديو

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن صحة المواطن المصرى محور اهتمام كافة أجهزة الدولة خاصة فيما يتضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .





وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن ضبط كميات ضخمة وأطنان من المطهرات والكمامات المغشوشة بمستودع كبير بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ، وهيئة التفتيش الصيدلى .





وأوضح، أن شحنات الأدوية المغشوشة التى تم ضبطها كانت قد تم وضعها فى عبوات تخص ماركات رسمية لعلاج الضغط ، والسكرى وغيرها من الأمراض عن طريق استخدام بودرة الخام المغشوشة لتحقيق أرباح على حساب صحة المصريين .





وأكد ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه تم التعامل بكل حسم مع المتهم بقضية بيع الأدوية المغشوشة والقبض عليه وعرضه على النيابة والتحفظ على ضبط هذه الكميات .





وتابع ، أن حماية المستهلك ينفذ يوميأ حملات ضبط لكافة المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالإضافة لتلقى كافة شكاوى المواطنين عن طريق غرف عمليات جهاز حماية المستهلك ضد أى ممارسات وتعديات ضد المواطنين .