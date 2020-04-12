جامعة عين شمس تواجه فيروس كورونا بكل إمكانياتها.. مدير مكافحة العدوى يحدد موعد زيارة أهل المتوفى بفيروس كورونا لقبره.. وتعطيل الدراسة عن بعد بهندسة عين شمس لمدة أسبوع

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منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كلف الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، قطاعات الجامعة المختلفة، بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، لذلك شكلت فرقا بحثية من كليات الطب والصيدلة الفيزياء بالتعاون مع مركز ابتكار الدواء في كلية الصيدلة الذي له باع كبير في مجال تصنيع الدواء، وأيضا إنتاج مطهرات من خلال كلية الزراعة.





كما أن جامعة عين شمس لها دور كبير في تصنيع القفازات والمستلزمات الطبية وخدمات للمواطنين عن طريق مستشفيات جامعة عين شمس وهي "الطب عن بعد"، لذلك رصد موقع "صدى البلد" ما تقوم به الجامعة.





قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن بيت التصميم بالجامعة قام بمبادرة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا وحل أزمة المستشفيات من قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي.









وأضاف الدكتور ماجد غنيم، لـ "صدى البلد"، إنه تمت تصفية المتقدمين إلى مسابقة أحسن تصميم لجهاز تنفس صناعي يتم تصنيعه بالأجهزة والمكونات الموجودة محليا إلى 10 فرق فقط، وهم خريجو جامعات "عين شمس، حلوان، المنصورة، القاهرة".













وتابع: "لابد من استغلال خطوط الإنتاج من المصانع الكبرى وتحويلها إلى خدمات طبية، وهذا ما حدث في أمريكا بالفعل استغلال خطوط الإنتاج للخدمات الطبية، حيث نستهدف أكثر من 5000 جهاز تنفس صناعي".









وأكد مدير مركز الابتكار أنه تم الاتفاق مع 80 مصنعا وورشة لمساعدتهم في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع، مشيرا إلى أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة على تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.





من جانبه، قال الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الكلية تستمر في اجتماعات مكثفة مع كلية الطب وتحاول جاهدة التوصل إلى مصل أو دواء فيروس كورونا، لذلك تم تشكيل فرق بحثية من كليات الطب والصيدلة الفيزياء بالتعاون مع مركز ابتكار الدواء في كلية الصيدلة الذي له باع كبير في مجال تصنيع الدواء تحت إشراف الدكتور محمود المتيني.





وأضاف الدكتور خالد أبو شنب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تسعى إلى التوصل إلى لقاح وتواصل باستمرار عدة اجتماعات لإيجاد لقاح له خلال الفترة الحالية، كما تم عقد اجتماعات مع كلية الطب أيضا في إطار السعي لإيجاد علاج للفيروس لكن هذا الأمر يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر حتى نقوم بتجارب على حيوانات للوصول إلى لقاح أو دواء لهذا الفيروس.





في سياق متصل، أعلنت جامعة عين شمس أنه وخلال سعيها لسد عجز المستشفيات الجامعية من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض، تم توجيه ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية؛ لسد احتياجات المستشفيات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.





وأشارت الدكتورة سامية عبده إلى أن الجامعة منذ ٢٠١٥ تضم ورشة للخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص فى هذه المستلزمات بالسوق، فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذة الورشة فى محاولة لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزءا كبيرا من احتياجاتنا.





وسبق أن أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جلال، عميد الكلية؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز برئاسة الأستاذ دكتور نجاح الشحات، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين.





وتواصل مستشفيات جامعة عين شمس، تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية، بالحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق واتس آب.





وتقدم جامعة عين شمس الخدمة الطبية المجانية عبر رقم واتس آب 01050136031 من خلال أطباء متخصصين واستشاريين في مجال طب الأطفال، وذلك بالتزامن مع الحرص على التزام الجميع منازلهم لمجابهة خطر الإصابة المحتملة بفيروس كورونا.





وتقدم أيضا خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وذلك على الرقم التالي:

0105 013 6024، ويأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا.





وتتيح الخدمة المجانية الحصول على معلومات عن الفيروس أو الاستفسار في حالة الاشتباه في وجود أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالكورونا

و الخدمة متاحة يوميًا من الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا.



