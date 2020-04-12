AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمير هاري يتخلى عن لقبه الملكي عند تسجيل شركته للسياحة في أمريكا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:12 م
الامير هاري مع والده
الامير هاري مع والده الامير تشارلز
Advertisements
على صالح
حذف الأمير هاري دوق ساسكس مؤخرًا لقبه الملكي عند تقديم أوراقه في الولايات المتحدة؛ لتسجيل شركة سياحية مستدامة جديدة  اختار لها اسم "ترافاليست" وفقا لما نشرته اليوم صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية.

ولم يستخدم دوق ساسكس لقبه الملكي ولا الاسم الأخير الرسمي للعائلة المالكة الممنوح لأعضاءها الذين ليس لديهم ألقاب.

وفي الوثائق ، رفض الأمير أيضًا استخدام اللقب الذي لجأ إليه عندما كان لا يزال في المدرسة وطوال فترة وجوده في الجيش البريطاني - ويلز.

وأعلن دوق ساسكس في سبتمبر 2019 أنه يعتزم الدخول في شراكة مع عدة شركات أخرى لتشكيل شركته ترافيلست، للسياحة ولسفر.

تم إطلاقه في البداية كمشروع ملكي رسمي بالتعاون مع قصر باكنغهام ، بعد أن قرر الأمير هاري وميغان ماركل الابتعاد عن الواجبات الملكية وكان من المتوقع أن يواصل الأمير العمل مع Travalyst بصفته الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شغل ضراير.. كيت ميدلتون تعبر عن رأيها في قرار ميجان وهاري بطريقة عجيبة

قرار عاجل من العائلة الملكية البريطانية ضد هاري وميجان

الكاميرا تفضحه.. لماذا يخاطر الأمير هاري بعلاقته الثمينة مع جدته إليزابيث.. صور

من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

ترشيحاتنا

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

بينهم مصريين.. الكويت تسجل 80 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

برفقة صديقتها.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

شهامة وأصالة.. كيف شيع أهالي قرية بـ كفر الشيخ جنازة ضحية كورونا

في عيد ميلاد إسعاد يونس.. القصة الكاملة لخلافها مع ضرتها شريهان

الشرطة تلقي القبض على فتيات بصحبة رجال أعمال على متن طائرة خاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا