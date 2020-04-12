الأمير هاري يتخلى عن لقبه الملكي عند تسجيل شركته للسياحة في أمريكا

حذف الأمير هاري دوق ساسكس مؤخرًا لقبه الملكي عند تقديم أوراقه في الولايات المتحدة؛ لتسجيل شركة سياحية مستدامة جديدة اختار لها اسم "ترافاليست" وفقا لما نشرته اليوم صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية.





ولم يستخدم دوق ساسكس لقبه الملكي ولا الاسم الأخير الرسمي للعائلة المالكة الممنوح لأعضاءها الذين ليس لديهم ألقاب.





وفي الوثائق ، رفض الأمير أيضًا استخدام اللقب الذي لجأ إليه عندما كان لا يزال في المدرسة وطوال فترة وجوده في الجيش البريطاني - ويلز.





وأعلن دوق ساسكس في سبتمبر 2019 أنه يعتزم الدخول في شراكة مع عدة شركات أخرى لتشكيل شركته ترافيلست، للسياحة ولسفر.





تم إطلاقه في البداية كمشروع ملكي رسمي بالتعاون مع قصر باكنغهام ، بعد أن قرر الأمير هاري وميغان ماركل الابتعاد عن الواجبات الملكية وكان من المتوقع أن يواصل الأمير العمل مع Travalyst بصفته الخاصة.