لبنان يعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا لـ 630 حالة

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.





وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 20 حالة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.



