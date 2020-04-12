لبنان يعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا لـ 630 حالة

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 20 حالة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن "الفحوص التي أجريت للركاب الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية. مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية.
وتعيد الوزارة التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.