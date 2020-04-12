AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أول تعليق من علي جمعة على رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:15 م
الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
إيمان طلعت
استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، دفن جثمان طبيبة في مقابر القرية، بعد أن وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن هذه مشكلة وأزمة الأسر، التي لم تُربي أبنائها، وهم مجموعة من الشباب، لم يتلقوا تعليمًا أو تربية مناسبًا. 

وأوضح "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على فضائية "cbc"، أن ما حدث من اهالى قرية شبرا البهو من إعتراضهم على دفن جثمان الطبيبة فى مقابر القرية كثير منهم غفل عن حقيقة نفسه وعن دينه، غفلوا عن الرجولة وعن معانى الإنسانية والرحمة والشهامة، فهؤلاء هم الذين يمثلون الشر والجهل والغباوة، وللأسف قد يكونوا لم يجدوا من يعلمهم هذه الاشياء، قائلًا: وسمعت ان بعضهم استعمل ميكرفون المسجد، متسائلًا: ما علاقة الخطاب الديني بهذا الإنحطاط؟.

وأشار الى أن العبادة وحدها لا تبني الإنسان وأنه لأ بد من تفنية القلب من كل قبيح وتحليته من كل صحيح حتى نصل بالإنسان الى درجة الإنسانية، فمن فعل ذلك أمس أقول لهم ألا تخافون أن تبتلوا بهذا الفيروس فلا أحد بعيد عن المرض فإذا أذن الله أن تصابوا بهذا الوباء فماذا سيكون الحال ان تقولوا فى الحياة لا مساس.

وتابع قائلًا: أن ما حدث أمس ناتج عن سوء تربية أو أن الأسرة غفلت عن تربية أبنائها، فهؤلاء فى صبحتهم والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلى، فالصحبة السيئة هى التى أنشئت "شوية عيال"، وعليه فالتربية هى أساس كل شئ، حتى لا تتكرر بؤرة الفساد مرة اخرى، ويجب على الجميع أن يقدم واجب العزاء في وفاة الطبيبة، ومصر ستتجاوز الأزمة بقوة، فما حدث ليس من أخلاق المصريين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنى لهم مسجدا وتبرع للفقراء.. تفاصيل مثيرة عن زوج طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب كورونا

النائب العام يأمر بالتحقيق في تجمهر أهالى شبرا البهو لمنعهم دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بـ كورونا

شوية عيال فاسدة.. عمدة شبرا البهو يعلق على منع دفن طبيبة كورونا

حدث ليلا.. تحطيم أفضل أجهزة مستشفى شبرا.. انفجار بركان كراكاتوا.. ومد الحظر في السعودية

تعليق مذيعي صباح الخير يا مصر على واقعة رفض دفن طبيبة الدقهلية.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر داليا مصطفى الحقيقي

في ذكرى ميلادها .. زوز شكيب رفضت الزواج من أشهر أطباء العالم

متى يزور أهل المتوفى بفيروس كورونا قبره .. مدير مكافحة العدوى يجيب

شهامة وأصالة.. كيف شيع أهالي قرية بـ كفر الشيخ جنازة ضحية كورونا

بشرى خير .. ألمانيا تسجل تراجعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا