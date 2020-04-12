أطباء الدقهلية: الصورة المتداولة لطبيبة شبرا البهو المتوفاة غير صحيحة

حذر الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية، من تداول أخبار كاذبة، من خلال صحفات مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، حيث نشرت تلك الصفحات صورة للدكتورة آية الحديدى، رئيس العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، على أنها الطبيبة المتوفاة فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم.





وأكد زهران، أن الدكتورة آية الحديدى، بصحة جيدة، وهي أحد الجنود المحاربين لكورونا، مؤكدا أن نقابة الأطباء ستتخذ كل السبل القانونية ضد كل من ينشر أو يتداول خبر كاذب، أو شائعة لترويع أهالى الأطباء أو الفريق الطبي، لافتا إلى أنه بالفعل تم رصد عدد من الصفحات وجار اتخاذ الإجراءات ضدها.





كانت عددا من صفحات موقع "فيس بوك"، قد تداولت صورة الدكتورة آية الحديدى، أخصائى أمراض صدرية ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمنصورة، على اعتبارها الطبيبة المتوفية صباح اليوم.





يذكر أن الدكتورة آية الحديدى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء نيتها لتكريمها كرمز لكل طبيبة تضحى من أجل إنقاذ حياة مريض، وذلك بعد مرافقتها لأول حالة إصابة بفيروس الكورونا المستجد "كوفيد19"، بمحافظة الدقهلية، داخل مستشفى الصدر بالمنصورة، المكان المحتحز فيه الحالة، لضرورة نقل الحالة من المستشفى بالمنصورة إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية.



