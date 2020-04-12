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المالية: 3180 جهة حكومية ضمن شبكة مالية واحدة لتوفير المعلومات

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:04 م
رئيس وحدة الميكنة
رئيس وحدة الميكنة - وزارة المالية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لافتا إلى أن الوزارة  تتسم أيضا بسرعة قرارتها الحاسمة وتدعم المواطن خطوة بخطوة.

وكشف  رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، خلال استضافته  ببرنامج صباح الخير يا مصر، عن امتلاك وزارة المالية  3180 جهة حكومية على شبكة واحدة وهى الشبكة المالية للحكومة المصرية توفر كافة المعلومات السريعة والتى تعطى لكافة متخذى القرار لمعلومات كافية يستطيعون من خلالها إدارة كافة الأزمات واتخاذ القرارات.

وأكد، أن وتيرة عمل وزارة المالية بشكلها الحالى الرائع لم يأت من فراغ  وإنما اعتمد على أدوات حالية مكنت الوزارة من إدارة الاقتصاد القومى بصورة جيدة.

وأشار، إلى أن عملية التطوير الآلية بوزراة المالية عملت على امتلاكها كافة الأدوات لإدارة إمكاناتها ولديها أنظمة إلكترونية تدعم كافة الجهات الحكومية.

يذكر أن وزارة المالية، اليوم الأحد تعتزم  بيع أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه لتوفير سيولة مالية للحكومة بغرض تدبير احتياجات الموازنة العامة.
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