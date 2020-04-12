بهذه الطريقة.. أنغام تدعم الجيش الأبيض

وجهت المطربة أنغام التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ونشرت رسمة معبرة لأحد الأطباء بوضع تاج على رأسها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".





ومن ناحية أخرى تصدر حفل أنغام الذي عرضته وزارة الثقافة، تريند موقع يوتيوب.





وحقق الحفل نجاحا كبيرا؛ حيث تجاوزت المشاهدات الـ 150 ألف مشاهدة، بالرغم من كونه حفلا مسجلا، وذلك بعد مرور يوم على نشره.





وقدمت أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، عرفها بيا، وحته ناقصة، وأكتبلك تعهد وغيرها من الأغاني.



