AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الطريقة.. أنغام تدعم الجيش الأبيض

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
وجهت المطربة أنغام التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ونشرت رسمة معبرة لأحد الأطباء بوضع تاج على رأسها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى تصدر حفل أنغام الذي عرضته وزارة الثقافة، تريند موقع يوتيوب.

وحقق الحفل نجاحا كبيرا؛ حيث تجاوزت المشاهدات الـ 150 ألف مشاهدة، بالرغم من كونه حفلا مسجلا، وذلك بعد مرور يوم على نشره.

وقدمت أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، عرفها بيا، وحته ناقصة، وأكتبلك تعهد وغيرها من الأغاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تتألق في عيد الحب بحفل كامل العدد بدار الأوبرا .. صور

شاهد.. البروفات النهائية لـ أنغام استعدادا لحفل الكويت

أنغام تتألق في هلا فبراير بـ الكويت.. صور

سيدي وصالك.. فيديو جديد من حفل أنغام فى الكويت

أنغام توجه رسالة للفائزين في مسابقة الغناء

اليوم.. أنغام تحيي حفل أون لاين على يوتيوب

ترشيحاتنا

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

ارتفاع عدد إصابات كورونا بصفوف الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

هل هناك فصائل دم لا تصاب بفيروس كورونا؟.. هانى الناظر يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا