بابا الفاتيكان يدعو أوروبا إلى التضامن وإلغاء ديون الدول الأكثر فقرًا فى ظل أزمة كورونا

واعتبر بابا الفاتيكان، أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) "أحد استجابات الطبيعة نحو التغير المناخي"، مضيفًا، في حوار صحفي: "أنا لا أعرف ما إذا كانت هذا هو انتقام من الطبيعة، لكنه بالتأكيد رد فعل من الطبيعة"، على حد وصفه.

وقال بابا الفاتيكان، إنه يتغلب على التهاب الشعب الهوائية ويصلّي أكثر من مسكنه في الفاتيكان خلال جائحة فيروس كورونا، مضيفًا في المقابلة التي أجراها الصحفي البريطاني أوستن إيفيريغ، عبر البريد الإلكتروني، إنه "يعيش في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين"، بحسب تعبيره.

وطالب البابا فرنسيس، في الحوار، بوضع المشردين في الحجر الصحي في الفنادق وليس في مواقف السيارات، حيث ظهرت صورة من موقف للسيارات في لاس فيجاس، حيث وضعوا المشردين في الحجر الصحي.





وأوضح أنه "هذه هي اللحظة المناسبة لرؤية الفقراء"، الذين يعاملهم المجتمع في كثير من الأحيان على أنهم "حيوانات منقذة".