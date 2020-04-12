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ارتفاع وفيات فيروس كورونا بإيران إلى 4474 حالة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل، بأنه ارتفعت حالات وفيات فيروس كورونا المستجد في ايران إلى 4474 بعد تسجيل وفاة 117 حالة.
وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 71686 حالة، في حين اقترب عدد الوفيات من الرقم 5 آلاف حيث بلغ الإجمالى 4.375 حالة، ووفقا لإحصاءات موقع "انفوجرام" المعني برصد الإصابات حول العالم، بلغ عدد المتعافين 42 ألف حالة.

فى غضون ذلك حذر رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية العاصمة الإيرانية، رضا كرمي محمدي من موجة جديدة فى إصابات فيروس كورونا المستجد فى طهران، وذلك بعد يوما من ازدحام شديد شهدته العاصمة أمس تزامنا مع استئناف محافظات آخرى للأنشطة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية، عن كرمى  قوله : "تتزايد أعداد المرضى والوفيات فى طهران مقارنة بالبلاد كلها، على سكان طهران أن يدركوا أن الوضع ليس كما هو فى عموم البلاد، وأن الوضع فى طهران غير مناسب وسيكون هناك موجة إصابات جديدة بكورونا فى طهران خلال الـ 10 أيام المقبلة".
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