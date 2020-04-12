تعرف على الدول الأكثر نجاحا في مواجهة كورونا.. وكيف حققت ذلك

تباينت استجابات الدول ونجاحها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي ظل تفشي الفيروس في العالم وتمكنه من دول عظمى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، فهناك دولة أخرى حققت نجاحات في مواجهة كورونا.





يستعرض صدى البلد قائمة بأهم هذه الدول التي حققت نجاحات ضد الفيروس وأسباب نجاحها.





- تايوان





عقب تفشي الفيروس في الصين، وبالأخص من مقاطعة ووهان نقطة تفشي الفيروس، وضعت تايوان خططا سريعة لمكافحة كورونا، حيث بدأت مراكز مكافحة الأمراض في فحص جميع ركاب الرحلات الجوية المباشرة من مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي.





كذلك وظفت تايوان التكنولوجيا المتقدمة من أجل التصدي للفيروس، وتمكنت السلطات الصحية من الحصول على معلومات سريعة حول عادات السفر لمرشحي الحجر الصحي المحتملين.





كما عززت تايوان من اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس من خلال البحث بشكل استباقي عن المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية حاد، وتم إعادة خضوعهم لاختبار فيروس كورونا. كما قامت الحكومة بتوفير الأدوية المضادة للفيروسات مجانًا للمرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بغض النظر عن جنسياتهم.





- سنغافورة





في يناير الماضي، اتخذت سنغافورة قرارات سريعة لمواجهة فيروس كورونا، وأجرت اختبارا على جميع مرضى الالتهاب الرئوي لاختبار فيروس كورونا، وكام لهذا الاختبار أثرا في الكشف عن حالات الإصابة بين الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ سفر حديث إلى الصين.





كذلك قدمت السلطات في سنغافورة، العلاج المجاني لجميع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.





- فيتنام





على نفس الطريقة صارت فيتنام، فاتخذت إجراءات وقائية سريعة لمواجهة كورونا، حيث أوقفت حركة الطيران مبكرا مع الصين، وأغلقت كذلك حدودها، وكانت أول دولة في العالم خارج الصين تفرض حجرا صحيا على مواطنيها، كما فرضت على المسافرين الإيرانيين والإيطاليين حجرا صحيا لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد.