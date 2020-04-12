6 غرز في وجهها.. رجل يشوه وجه طليقته بعد علمه أنها تفكر في الزواج.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة البالغة من العمر 28 عاما، خرجت عن صمتها وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن طليقها الذي شوه وجهها بسكين حاد بعد اقتحامه لمنزلها.





وحسب التقرير الطبي أن السيدة تعرضت للضرب المبرح الذي تسبب في جرح قطعي في زجهها تسبب في علاجه ب6 غرز أدى إلى إفساد ملامح وجهها.





جدير بالذكر أن زوج السيدة السابق قام بتهديدها من قبل إذا تزوجت من غيره سيقوم بسكب الزيت المغلي ليشوه وجهها، وروت أنه كان بيده زجاجة بها مادة غريبة في يده ولكنه لم يستعملها لأنه هرب بعد قطع وجهها.

تعرضت إحدى السيدات للضرب المبرح والتعدي على يد زوجها السابق الذي قرر أن يشوه ملامحها بعد أن تأكد أنها تفكر في الزواج مرة ثانية من رجل آخر غيره.