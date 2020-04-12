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رياضة

معتز البطاوي يشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة لدعم متضرري كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:47 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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يسري غازي
ثمن معتز البطاوى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، مبادرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التى أعلن عنها اليوم، الأحد، بإقامة بمباراة افتراضية لصالح متضررى فيروس كورونا.
 

كان وزير الرياضة أعلن عن إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يخصص عائدها لمتضرري كورونا على أن يجري التنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة افتراضية عبر الإنترنت "ON LINE" وتخصيص العائد المالي  للمتضررين من أزمة كورونا وبيع التذاكر المخصصة لها سيكون عبر الوسائل الإلكترونية، وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات.

وقال معتز البطاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مبادرة وزير الرياضة تنم عن وعى وحس إنساني للموقف الذى تمر به البلاد وربوع دول العالم من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "جموع الرياضيين يجب أن يكون لهم دور كبير فى المساهمة بالتخفيف عن متضرري فيروس كورونا"، لافتا إلى أن مبادرة وزير الرياضة تأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للرياضيين والأندية اتجاه المواطنين.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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