أستاذ قانون: التقاضي أونلاين يحل أزمة تأجيل القضايا في المحاكم

مطالبات عديدة ردّدها محامون ومتقاضون موجهة إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة تفعيل عمل المحاكم بأقرب وقت، ومطالبات أخرى بإلغاء الإجازة القضائية للقضاة، لسرعة إنجاز القضايا المتوقفة بسبب تعليق المحاكم ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد.





كل هذه المطالبات دفعت إلى سؤال الدكتور أسامة حسانين عبيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، عن الحل البديل لتعويض تعليق عمل المحاكم وتأثيرة علي حياة وقضايا المواطنين، حيث أ كد انه دائما ماتخلق الحلول من الأزمات، وانه علي وزارة العدل إيجاد حل سريع لانجاز قضايا المواطنين.





وأشار الي ان الحل هو تفعيل خدمة "التقاضي عن بعد"، معتقدا أنها الحل الوحيد لانجاز القضايا وعدم تأثر المحاكمة بإجراءات كورونا.





وأشار إلى أنه كان عضوا في لجان تعديل قانون الاجراءات الجنائية ، وتم النص في احد مواد التعديل علي بند يتعلق بالتقاضي عن بعد ،بمعني ان تتم المحاكمة عبر الفيديو كونفرانس بين القاضي والمحامي والمتهم.





واكد أنه ليس هناك ما يعوق تطبيق التقاضي عن بُعد، بحيث يكون القاضي في محكمته والمتهم في سجنه والمحامي من مكتبه، وتتم اجراءات المحاكمة عبر الفيديو كونفرانس بين الثلاثة.



