رفضوا مغادرتها.. الأجانب بشرم الشيخ ينظفون أمام منازلهم

عندما يحل الوباء تجتمع الإنسانية على النظافة والحرص على الوقاية والإيجابية التي كانت تفتقد في أحيان كثيرة قبل أن يحل علينا فيروس كورونا، وبعد ظهوره ظهرت إيجابيات كثيرة في مجتمع جنوب سيناء وكان الناس أكثر إيجابية مما سبق.



في مدينة شرم الشيخ، تقوم الجاليات الأجنبية المقيمة بشرم الشيخ والذين رفضوا مغادرتها بتنظيف الشوارع وأمام منازلهم وقد لاقى سلوكهم استحسانا وتشجيعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، إن الأجانب المقيمين يعشقون شرم الشيخ ويعتبرونها بلدهم ورفضوا مغادرتها لأنها أكثر أمانا من بلادهم في وقت الوباء.



وفي طور سيناء، قام المواطن صلاح يونس، من ذوي القدرات الخاصة، بتنظيف الشارع وحول صندوق القمامة حتى لا تتطاير القمامة على العمارات السكنية وتلوث الشارع.



وقال يونس إنه واجب وفرض الآن على كل مواطن أن يكون إيجابيا وينظف على الأقل أمام منزله، مشيرا إلى أن النظافة تعود على الجميع والتلوث والقمامة تؤذي الجميع.



