وزير الري يتلقى إنجازات قطاع التخطيط في 9 أشهر.. إنذار مبكر بالعاصفة.. 85% نسبة إنجاز المشروعات.. والاستعدادات لأسبوع القاهرة الثالث للمياه

%85 نسبة إنجاز المشروعات حتى نهاية الربع الثالث "مارس 2020"

إنذار مبكر دقيق بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس 2020 مما قلل من تأثيراتها

نشر الوعي لترشيد استخدام المياه للمزارعين "حافظ عليها.. تلاقيها" وارتفاع الأراضي التي تروى بالري الحديث إلى مليون فدان

بدء تنفيذ وحدة المحاسبة المائية لزيادة كفاءة استخدام المياه وترشيدها وتعظيم العائد من وحده المياه





تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط عن فترة التسعة أشهر الأخيرة، والتي تستهدف مواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ مخرجات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل خطط واستراتيجيات الوزارة إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك توعية جموع المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.









وأفادت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، بأن القطاع قام بدور فعال في الاستعداد ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول، حيث أصدر مركز التنبؤ بالفيضان إنذارات مبكرة بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس 2020 وتمت إتاحة خرائط توضح حركة الأمطار كل ست ساعات لمحافظات الجمهورية، مما عضد قدرات الجهات التنفيذية ورفع جاهزيتها لمواجهة كميات الأمطار واستيعابها وتحريك معدات الطوارئ بالشكل المناسب.









وقالت إنه في إطار الدور الريادي لمركز التنبؤ بالقطاع، فقد تم استقبال عدد من المؤسسات الدولية، حيث قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، باصطحاب السيدة ريبيكا كادجا، رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها من أعضاء البرلمان لزيارة مركز التنبؤ وقد استمع الضيوف إلي عرض يوضح آلية التنبؤ بالفيضان وكذلك أعمال وحدة الإنذار المبكر،هذا إلى جانب استقبال عدد من الطلبة الأفارقة الدراسين بمركز التدريب الإقليمي وعدد من المسئولين من دولة الكونغو الديمقراطية.









وأوضحت أنه استكمالا لدور قطاع التخطيط في تنفيذ استراتيجية الوزارة من دعم وتشجيع ترشيد استخدام الموارد المائية , فان القطاع مستمر في انشطة المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه للمزارعين (حافظ عليها ...تلاقيها ) للعام الثالث علي التوالي والتي ينظمها القطاع بالتعاون مع قطاع تطوير الري برعاية من مشروع WATER STARS التابع للاتحاد الأوروبى ، حيث تم تقييم التجارب المميزة في الري الحديث لعدد 150 مزارعا من مختلف محافظات الجمهورية.





كما تم تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لتقييم التجارب الناجحة عمليًا في تطبيق نظم الري الحديث (رش – تنقيط) بمحافظات الغربية و المنيا و الفيوم و الجيزة كما تم تكريم المزارعين الفائزيين بالمسابقة الثانية بحفل ختام اسبوع القاهرة للمياه 2019.





وفي نفس الإطار وللعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحده المياه , قام خبراء من معهد IHE بتدريب فريق وحده المحاسبة المائية علي تحليل النتائج التي تم الوصول إليها بمعرفة فريق العمل والخاصة بمنطقة الفيوم والتي اختيرت كمنطقة استرشادية لتطبيق أسلوب المحاسبة المائية المعتمد علي بيانات صور الأقمار الصناعية المتاحة علي شبكة الإنترنت وذلك تمهيدا للتطبيق علي المستوي القومي.





وألقت الضوء على أوجه التعاون بين قطاع التخطيط وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "النهج القطاعي المتكامل" (الجايسا), حيث قامت الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي للتنسيق فيما يتعلق بتوقيع العقد مع الاستشاري والذي بدأ اعماله بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي جهات الاسناد بالوزارة للوقوف علي احتياجات كل جهة حيث يتم تقديم الدعم لجهات الأسناد سواء كان دعما للقدرات البشرية أو المؤسسية بهدف الوصول لأفضل أداء فيما يتعلق بالتخطيط الإستثماري من خلال الادارات المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات سواء في قطاع التخطيط أو في جهات الإسناد الأخري.





جدير بالذكر أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يعمل على تحسين عملية التخطيط الاستثماري في الوزارة مع ربطها بشكل واضح مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ولقطاع المياه بشكل عام والتي تتمثل في أهداف استراتيجية الموارد المائية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.





ومن ناحية أخرى فقد استعرضت مجهودات القطاع في تنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة والتزام وزارة الموارد المائية والرى تجاه التحول لموازنة البرامج والأداء وتطبيق الطرق المثلى لاعداد الخطط ومتابعتها.





وفى سياق متصل أوضحت قيام الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمتابعة مشروعات الوزارة التى تخدم القري الأكثر إحتياجًا بمحافظات (المنيا- أسيوط- بني سويف ) والتي تشمل اعمال تدبيش وتطوير للمساقي ، بالاضافة لاعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات والإجراءات العاجلة والآجلة لمواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة ومتابعه وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفيه بالمحافظات وكذلك المشروعات القوميه الكبرى المدرجه بالخطه الاستثماريه للديوان العام ومنها مشروع تنميه منابع حوض نهر النيل ومايمثله من اهميه لأمن مصر الخارجى فضلًا عن مشروعات الامن الغذائى كمشروع استكمال البنيه القوميه لتنميه شمال سيناء ومشروع استكمال ترعه الشيخ زايد كذلك الاعمال الخاصه برفع كفاءه الاستخدامات المائيه وتطوير وتأهيل المجارى المائيه حيث بلغ نسبه التنفيذ بالعام الحالى بمشروعات الديوان 80% باجمالى منصرف 620مليون جنيه .





وتم متابعه الخطه الاستثماريه وبرنامج الحكومه واعداد التقارير المجمعه لجهات الوزاره بصفه دوريه ويبلغ اجمالى استثمارتها للعام المالى الحالى مبلغ 7.5 مليار جنيه تم تنفيذ نسبه85%منها ،كذلك فقد تم إعداد مقترح الخطة الإستثمارية وبرنامج الحكومة للعام المالى 2020/2021 بما يخدم سياسة الوزاره فى تنمية وترشيد الموارد المائية واهداف برنامج الحكومه. والجدير بالذكر أن خطة وزارة الموارد الموارد المائية الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ارتفعت بنسبة 11% عن العام الحالي وتبلغ 8.3 مليار جنيه وتشمل الخطة مبادرة خاصة بترشيد مياه الري من خلال برنامج قومي لتأهيل شبكة الترع باجمالي اطوال تصل الي 600 كم.



