تعليم الإسماعيلية: الشئون القانونية تنتظر من يحصل على مبالغ مالية نظير عمل الأبحاث





وتابع أن كل ما يخص الأبحاث ونوعياتها وطريقة عملها كشفت عنه وزارة التربية والتعليم من خلالها النوق الرسمي لها إلى جانب صفحات المديريات ومنها صفحة العلاقات العامة والإعلام الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وعلي أولياء الأمور والطلاب الدخول للصفحات والتفاعل معها.

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، أمرا إداريا شدد خلاله علي إحالة أي من المعلمين أو العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها إلي التحقيق أمام الشئون القانونية في حالة التدخل والإعلان عن استغلال الطلاب بدفع مبالغ مالية مقابل عمل أبحاث متعلقة بالصفوف التعليمية المختلفة بدءا من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى.