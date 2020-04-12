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برلمان

برلمانية: الظرف الحالي يؤكد أهمية إقرار قانون نقل جثامين المصريين بالخارج

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:42 م
جثامين
جثامين
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معتز الخصوصى
طالبت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بسرعة إقرار قانون نقل جثامين المصريين بالخارج، الذي تقدمت به في وقت سابق.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الظرف الحالي يؤكد الحاجة الماسة إلى إقرار القانون، في ظل أنه يحل مشكلة جثامين المصريين في الخارج دون أن يكلف موازنة الدولة أي اعباء.

وأوضحت أن قانونها ينظم النواحى المالية ويضع ضوابط نقل جثمان المتوفّى بالخارج، ويستحدث إنشاء صندوق يُودع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، وتُخصّص  لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفّى بالخارج، منوهة: كان سوف يتم استغلال الصندوق في تدبير موارد نقل جثامين المصريين بالخارج.

وتابعت: ينص القانون الجديد على تحصيل رسم إضافى على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.

وأكدت أن قانونها يساهم في تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
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