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هل حققت مصر فائضا ماليا رغم أزمة كورونا؟ المالية ترد

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:44 م
فائض مالى
فائض مالى
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الوزارة واجهت تحديات خاصة بصعوبات فى البنية التحتية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية  المتطورة بدلا من اليدوى، ولكن مع الوقت أصبح التعامل الآلى أفضل كثيرا من النقدى.

وكشف رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالي، خلال استضافته  ببرنامج "صباح الخير يا مصر"،  تحقيق  مصر فائضا ماليا منذ عامين وحتى الآن فى المصروفات والإيرادات، واحتلت المرتبة الثانية بعد الإكوادور.

وأضاف أن وزارة  المالية أصرت على صرف رواتب شهر أبريل مبكرا لتلبية احتياجات المواطنين ومنعا للتكدسات، ورغم أن ذلك يحمل تكلفة كبيرة على الخزانة تصل إلى 9 ملايين جنيه ولكن صحة المواطن أولوية الحكومة.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن التحول الرقمى لوزارة المالية ترتب عليه أيضا وضع مواعيد ثابتة للجهات الحكومية بصرف لرواتب الموظفين فى الفترة ما بين 20 و28 من كل شهر.

وتابع أن عملية التطوير الآلية بوزراة المالية عملت على امتلاكها جميع الأدوات لإدارة إمكانياتها ولديها أنظمة إلكترونية تدعم جميع الجهات الحكومية.
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