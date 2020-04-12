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حوادث

فشلا في سرقته فأطلقا عليه النار.. اقرأ تفاصيل مقتل سمسار الهرم

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:44 م
كلبش
كلبش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم لمنعه لهما من سرقة سيارة شقيقه. 

وكشفت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان سمسار يقطن بشارع اللبيني سمع صوت باب الجراج أسفل العقار ملكه في الساعة السادسة صباحا وعندما استطلع الأمر من شرفة شقته فوجيء بمحاولة شابين فتح باب الجراج والذي تتوقف سيارة شقيقه بداخلها. 

أضافت التحريات ان السمسار رفع صوته لإرهاب اللصين الذين ما أن شاهداه حاولا الاسراع في فتح الجراج ولكنهما فوجئا به يخرج من باب العقار فاستقلا تروسيكل ولاذا بالفرار فاستقل السمسار موتوسيكل ولحق بهما فشاهده المتهمان ما دفع أحدهما لإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب السمسار فأصابته طلقة في الرقبة وتمكن المتهمان من الهرب. 

تم نقل السمسار الي المستشفي الا انه فارق الحياة قبل اسعافه، وتمكنت تحريات العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم من تحديد شكل المتهمين من خلال احدي كاميرات المراقبة التي رصدتهما اثناء هروبهما، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 
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