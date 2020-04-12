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محافظات

خذلها الأهالي.. تعرف على وصية طبيبة المنصورة ضحية كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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قال مصطفى عارف، شقيق فقيدة الطب الدكتورة سونيا عبد العظيم أن الفقيدة أوصت أسرتها أن تدفن بمقابر زوجها لتكون مع أسرتها وتم بناء مقبرة لها بشبرا البهو.

وأضاف أن الراحلة عندما توفيت لم يذهبوا بجثمانها لمسقط رأسها بميت العامل كما أشيع، لأن وصيتها أن تدفن بمقابر زوجها الدكتور محمد الهنداوى، حيث بني أربع مقابر بقريته، وقدم الكثير لأهل شبرا البهو.

وتابع: "ما حدث من قلة من أهالى القرية تصرف غير مقبول لا يعبر عن أخلاق باقى أهلها وتسبب ذلك فى حزن وغضب الكثير من المواطنين داخل مصر وخارجها".

ورفض أهالى القرية دفنها وأشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقابر إلا أن الأمن أطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان وإطفاء النيران.

يذكر أن مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا أكدوا للأهالى إنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي ظلوا رافضين دفنها مشيرين  إلى أنها كانت تعيش بمدينة المنصورة.
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