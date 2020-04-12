رئيس النواب: تبرعات البرلمان لصندوق تحيا مصر تتسق مع مبادرات الرئيس

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تبرعات البرلمان التي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر تعد مساهمة رمزية من المجلس فى ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، مؤكدًا علي أنه تتسق أيضا مع مشاركة كافة قوى المجتمع المدنى فى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خصّص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن الرئيس السيسى يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الأجهزة والمؤسسات والأعمال.





وأشاد بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والاقتصادى والإجتماعى للمواطنين.





يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.





وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ، وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان ، كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل الجلسات مرة أخري فى ضوء تجديد قرارات المواجهة حتي 29 إبريل من الشهر الجاري.