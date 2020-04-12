أحد أقارب طبيبة الدقهلية يروي تفاصيل واقعة منع دفن الجثمان.. فيديو

قال عباس عبد الجليل، أحد أقارب طبيبة محافظة الدقهلية المتوفاة بفيروس كورونا، إنه فور وصول جثمان الطبيبة المتوفاة وبعض من أهلها إلى القرية تفاجأوا بتواجد تجمع يتراوح من 20 إلى 25 فردا على مشارف القرية يرفضون دخول الجثمان.





وأضاف عباس عبد الجليل، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الأفراد المجتمعين رفضوا دخول أهل الطبيبة لدفنها قائلين: "لا إحنا عارفين إنها حالة كورونا"، ولفت إلى أن تصريح الدفن مذكور به سبب الوفاة التهاب رئوى حاد، ولكنهم رفضوا.





وأشار إلى أن أهل الطبيبة سلكوا طريقا آخر من بين "الزراعة" حتى يتمكنوا من الوصول إلى المدافن ودفن الجثمان، إلا أنه فور وصولهم من الطريق الآخر وجدوا تجمعا آخر من بعض الأهالي رافضين دخولهم إلى القرية.





وأوضح أن أهل الطبيبة تواصلوا مع الشرطة وفى خلال دقائق وصلت سيارة شرطة برفقة كل من مأمور قسم أجا ومدير الصحة بالقرية، بالإضافة إلى أفراد من المحافظة ومدرعة أمن، لافتا إلى أن مدير الصحة بالقرية هتف وسط التجمع قائلا: "أنا اللي هدفنها بإيدي ولو في أي خطر منها إحنا هنخاف عليكو أكتر منكو".





وأكد أن الأفراد المتجمعين كانوا يهتفون لمنع دفن الطبيبة، لافتا إلى أن جثمان الطبيبة وصل القرية الساعة الـ6 صباحا وتم دفنها الساعة 12:30، وذلك بعد تدخل قوات الشرطة لفض التجمعات.