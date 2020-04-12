شاهد.. تدخل سلاح الجو الإسباني لمواجهة وباء كورونا

قام سلاح الجو الإسباني بتحويل أكبر طائرة نقل لديه إلى مستشفى متنقل لمواجهة وباء كورونا القاتل، وفق ماذكرته وسائل إعلام عالمية متفرقة.





وأخذ الجيش هذه الخطوة ليعزز من قدرة البلاد على مواجهة الوباء، مجهزًا الطائرة بكل ما يلزم لنقل المرضى المصابين بالفيروس من خلالها.





وحول الجيش الإسباني الطائرة وهي من نوع إيرباص اي-400 إلى مستشفى جوي قادر على نقل 19 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في آن واحد.





و يمكن للطائرة الطبية نقل خمسة مرضى بأمراض خطيرة و 14 بحاجة إلى رعاية طفيفة.





وتظهر اللقطات التي نشرتها القوات الجوية الإسبانية طائرة النقل العسكري إيرباص A400 ، والتي تم تكييفها في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بـ(مدريد). وتهدف المبادرة إلى نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة من المستشفيات المزدحمة إلى مراكز طبية أخرى ذات سعة أكبر.