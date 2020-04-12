جيش مصر الأبيض يؤدى دورا بطوليا في مواجهة كورونا.. الرعاية الصحية: تطوع أطباء وتمريض لتقديم الخدمات للمصابين.. والسبكي: نؤمن حياة المريض والأطقم الصحية بالعلاج عن بعد

مساعد وزير الصحة والسكان:

تطوع الأطقم الطبية للعمل فى مستشفى العزل يعبر عن مسئوليتهم تجاه المرضى فى تلك الظروف الاستثنائية

لم تهتم بتأمين الأطقم الطبية فقط وإنما شملت المنتفعين

توفير وسائل الكشف المبكر سواء على أرض الواقع داخل المنشآت الطبية من خلال نصب خيام قبل الدخول للمستشفيات





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تطوع مجموعة من الأطباء والتمريض العاملين بمستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد للعمل بمستشفى المبرة المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن تطوع الأطقم الطبية للعمل فى مستشفى العزل، إنما يعبر عن مسئوليتهم تجاه المرضى فى تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتقديم خدمة طبية لمصابي فيروس كورونا متجاوزين فكرة تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.





وقال الدكتور أحمد السبكي إن جيش مصر الأبيض يؤدى دورا بطوليا فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية خط الدفاع الأول الذي يجب نؤمن حياتهم على أعلى مستوى.





وأوضح رئيس الهيئة أن المنظومة لم تراع تأمين الأطقم الطبية فقط، وإنما اهتمت بتأمين المنتفعين من خلال توفير وسائل الكشف المبكر سواء على أرض الواقع داخل المنشآت الطبية من خلال نصب خيام للكشف المبكر عن فيرس كورونا قبل الدخول للمستشفيات، أو بفكرة استغلال التكنولوجيا عن طريق تفعيل سبل العلاج عن بعد من خلال تقييم الحالات عبر التطبيقات الذكية والروابط الإلكترونية المحمل عليها استمارات تقييم للحالات يقوم المنتفع بإدخال بياناته والأعراض التي يعانيها ويتم الرد عليه من خلال غرف الفرز الإلكتروني التي تقوم بالتواصل مع المشتبه فى إصابتهم بكورونا.





وكشف الدكتور أحمد السبكى، عن جاهزية مستشفى المبرة ببورسعيد لاستقبال الحالات المشتبه بها وعزل حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الإنشائية والكوادر الطبية، كما تم توفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين بالمستشفى والمترددين عليه.





وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال العدوى لمرضى الغسيل الكلوي، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حيث تم فصل وحدة الغسيل الكلوي بشكل كامل عن باقي المستشفى في مبنى منفصل، وتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمبنى منفصل آخر، كما تم فصل الطاقم الطبي المختص بمرضى الغسيل الكلوي عن باقي الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، حرصًا على سلامة المرضى.



