محمود القاضي: يمكن التغلب على الأزمات الاقتصادية بهذه الإجراءات الاستثنائية

أكد محمود القاضي رئيس لجنة اللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأعمال سداد مرتبات وأجور العاملين نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج، ولم يعد هناك قدرة أيضًا على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المختلفة، فضلا عن عدم كفاية الإنتاج المحلي والكميات المستوردة لتغطية احتياجات المؤسسات الطبية والصحية.





وأضاف محمود القاضي رئيس لجنة اللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أن هناك تحديات أخرى تواجه الاقتصاد المصري، تتمثل في انخفاض حركة التجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، وكذلك التوقف شبه الكامل لبعض القطاعات مثل السياحة والنقل، حيث الشحن والتفريغ والتوريد ونقل البضائع، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من الظروف الراهنة عن طريق وضع مصر في مكانة تنافسية مع دول المنطقة والعالم بعد انتهاء الأزمة، وذلك في عدة مجالات أهمها الصادرات المصرية.





وعن كيفية إدارة الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري، قال القاضي، إنه يجب وضع حلول مؤقتة تتناسب مع الظروف الاستثنائية، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع الماضية، حيث يتم إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه شركات الجمعية والبنوك القومية بحجم مليار جنيه، وإنتاج وتوريد المستلزمات الطبية التي لا غنى عنها في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر، مع مراعاة تأجيل تقديم الاقرارات الضريبية للشركات.