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محافظات

محافظ القاهرة يتابع إزالة عقار مخالف بحدائق القبة.. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:49 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم ٤ بشارع الفيومي بحي حدائق القبة، حيث سيتم إزالة الأربعة أدوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و٣ أدوار، ولكنه قام ببناء ٨ طوابق بدون ترخيص.

وأكد محافظ القاهرة استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما حذر المحافظ  كل من تسول له نفسه باستغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
محافظ القاهرة يتابع إزالة عقار مخالف بحدائق القبة.. صور
محافظ القاهرة يتابع إزالة عقار مخالف بحدائق القبة.. صور
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