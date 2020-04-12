برلماني يقترح ضرورة الاستفادة من تدابير كورونا فى تغيير منهج وحياة المصريين

رأي النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم النموذج الأفضل نحو التعاطي مع انتشار فيروس كورونا، وجهودها المبذولة بمختلف المستويات والمجالات تؤكد إمكانية أن تكون هذه الجهود منهج ونهج وأسلوب حياة لجميع المصريين، عقب تجاوز هذه الأزمة.





جاء ذلك فى تصريح له، مؤكدًا علي أن مواعيد غلق المحال، ومنظومة النظافة، والاقتصاد العشوائي ومنع التعديات وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية وتم تطبيقها علي مدار الأيام الماضية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث ترتب عليها العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط الشارع المصري وتقديمه بصورة إيجابية بدلا من الصورة العشوائية التى تكونت عنها، ومن ثم قد تكون نموذج ومنهج حياة للدولة المصرية.





ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن إشكاليات المحال العامة، ومنظومة النظافة كبيرة للغاية، والجهود التى بذلت في هذا الملف طوال الأيام الماضية، يؤكد قدرة الدولة المصرية علي تطبيق القانون ومواجهة هذه الإشكاليات، من خلال القدرات التى تمتلكها وكانت لها نتائج إيجابية عديدة علي مدار الأيام الماضية، وأيضا غيرها من الجهود الخاصة بمواجهة التعديات ومخالفات البناء والاقتصاد العشوائي والردع الحاسم له، مطالبا وزارة التنمية المحلية بوضع كل هذه الرؤي فى إعتبارتها عقب تجاوز الأزمة خاصة أن وحدات وهيئات الإدارة المحلية قامت بدورها الفعال فى هذا الإطار.





وأختتم حديثه بتوجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله بكل وطنية وشجاعة، مما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح فى ضوء تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية.