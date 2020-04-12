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توك شو

كيف قامت دور الرعاية بتطهير مؤسساتها ضد كورونا؟ فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:25 م
لدكتور ياسر خليل
لدكتور ياسر خليل ، مدير مؤسسة دور الرعاية الإجتماعية بالجيز
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شيرين عادل
قال الدكتور ياسر خليل، مدير مؤسسة دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة، إن مهام المؤسسة تشمل رعاية الأبناء المحرومين من الرعاية وتلبية احتياجاتهم المختلفة  من صحية، مهنية، تعليمية.
 
وكشف مدير مؤسسة دور الرعاية الإجتماعية بالجيزة،  خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، بأن المؤسسة طبقت كافة وسائل الوقاية ضد فيروس كورونا عن طريق  جلسات إرشادية حول طرق التعامل مع فيروس كورونا  والحرص على غسل الإيدى باستمرار، وتعقيم كافة غرف المؤسسة يوميأ وهو ما يجرى العمل به فى كافة مؤسسات دور الأحداث.

ولفت، إلى أن المؤسسة تستقبل الأطفال  من عمر 7 سنين حتى 18 عام  وتضم 1000 طفل وتوفر لهم كافة أنواع الدعم التعليمى، المعنوى ، الثقافى، الترفيهي.

وأشار إلى أن المؤسسة أيضا تعمل على تعليم الأطفال الحرف الفنية، اليدوية يعقب ذلك إجراء اختبارات لهم وبعد إجتيازها يمارس الأطفال العمل فعليأ بهذه الحرف ومنحهم نسبة من الأرباح. 

وتابع  الدكتور ياسر خليل، مدير مؤسسة دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة، أن المؤسسة أيضأ توفر رحلات  ترفيهية للأطفال، معسكرات صيفية.
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