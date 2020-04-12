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رياضة

الهلال السعودي يستقر على بديل جوميز

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد اقتراب رحيل المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز عن نادي الهلال السعودي لعدم التوصل إلى حل لتجديد التعاقد، جهزت إدارة نادي الهلال عدة بدائل قوية لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي بنهاية هذا الموسم.

وأشار تقرير صحفي صادر عن جريدة "الرؤية" الإماراتية إلى أن الهلال استقر على مهاجم نادي العين الإماراتي لابا كودجو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف التقرير أن المهاجم التوجولي صاحب الـ28 عاما تلقى عدة عروض من أندية خليجية خلال الوقت الحالي على رأسها الهلال. 

وأشار التقرير إلى أن جوميز لا يزال يغالي في طلباته المادية ويريد زيادة مادية للتجديد لموسم إضافي رفقة الموج الأزرق وهو ما لم توافق عليه إدارة الهلال في ظل الظروف الراهنة بسبب أزمة السيولة المالية وتوقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

يذكر أن لابا كودجو قد انتقل لنادي العين الإماراتي مطلع هذا الموسم قادمًا من نادي نهضة بركان المغربي وخاض مع الفريق حتى الآن 21 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 19 هدفا. 
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